Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:24
Просмотров: 54

Перший транш бюджетної підтримки з пакета на $60 млрд надійшов в Україну

Перший транш бюджетної підтримки з пакета на $60 млрд надійшов в Україну

Україна у понеділок, 5 серпня, отримала перший транш фінансової підтримки від Сполучених Штатів у вигляді гранту з пакета допомоги на 60 млрд доларів США, затвердженого ще навесні.

Про це оголосив міністр фінансів Сергій Марченко, пише «Європейська правда».

Марченко повідомив, що 5 серпня до держбюджету надійшов перший у 2024 році грант від США обсягом $3,9 млрд, що є частиною великого пакета підтримки України у $60 млрд.

«Саме безповоротна форма підтримки є надзвичайно важливою для нас, оскільки не збільшує боргове навантаження. За рахунок цих коштів будуть відшкодовані видатки соціальної та гуманітарної сфери: зарплати вчителів, рятувальників (ДСНС) та загалом бюджетної сфери, а також виплати для ВПО, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю», – заявив міністр.

Він подякував США та зазначив, що Штати є найбільшим донором зовнішнього фінансування для України серед країн світу.

Пряма бюджетна підтримка від США з лютого 2022 року сягнула майже 27 млрд доларів США, що складає понад 25% усієї залученої допомоги.

Сергій Марченко нагадав, що кошти від міжнародних партнерів Україна може використовувати виключно для фінансування видатків гуманітарної та соціальної сфери.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 