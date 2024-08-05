Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:54
Просмотров: 75

У Харкові поліція розшукала зниклу 12-річну дівчину: гуляла з друзями

У Харкові поліція розшукала зниклу 12-річну дівчину: гуляла з друзями

Неповнолітню передали батькам, жодних подій кримінального характеру з нею не сталося.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

4 серпня близько 00:30 до поліції надійшло повідомлення про зникнення 12-річної дівчини.

Заявниця повідомила, що донька вийшла з дому та не повернулася. На телефонні дзвінки не відповідала. Ввечері додому дівчина так і не повернулася.

На пошуки зниклої дівчини був орієнтований особовий склад Харківського районного управління поліції № 2. Ювенальні поліцейські та оперативники перевірили місця ймовірного перебування малолітньої, опитали друзів та знайомих, здійснили моніторинг її акаунтів у соціальних мережах.

Додатково були розіслані орієнтування з прикметами зниклої по всім територіальним підрозділам поліції Харкова.

Поліцейські оперативно встановили місце знаходження зниклої. Вона гуляла з друзями. З неповнолітньою та її родиною провели профілактичну роботу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 