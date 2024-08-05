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У Харкові в частині Немишлянського району водопостачання буде за графіком

У Харкові в частині Немишлянського району водопостачання буде за графіком

Водопостачання деяких вулиць Немишлянського району здійснюватиметься за графіком з 5 по 7 серпня.

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що через проведення профілактичних робіт на каналізаційних мережах водопостачання мешканців деяких вулиць Немишлянського району, обмежених: вул. Благодатною, Салтівським шосе, вул. Медичною, вул. Амосова, вул. Сонячною, вул. Краснодарською, вул. Благодатною буде здійснюватись за графіком: з 6:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00 з 5 по 7 серпня.

Також на підприємстві переконливо нагадують харків’янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

Телефон довідок: 15-33.

Агентство Телевидения Новости

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