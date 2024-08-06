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У Харкові в Новобаварському районі п’яний водій скоїв ДТП

У Харкові в Новобаварському районі п’яний водій скоїв ДТП

Притягнули до відповідальності водія, який скоїв ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Вчора, близько 18-ї години, під час патрулювання Новобаварського району міста, патрульні отримали виклик ДТП. Поліцейські оперативно прибули на місце та встановили, що водій автомобіля ВАЗ здійснив зіткнення з іншим авто.

Під час спілкування поліцейські виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння, тож запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він погодився.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 0.73 проміле, що в понад 3 рази перевищує допустиму норму.

На кермувальника патрульні склали адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані сп’яніння) та ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.

Надалі матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости

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