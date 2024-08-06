У Харкові засудили онлайн-шахрая, який продавав неіснуючі генератори

Продавав неіснуючі генератори — онлайн-шахрай відбуватиме покарання за ґратами.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним 38-річного чоловіка винним у (ч. ч. 1, 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України).

Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з господарською та адміністративною діяльністю, строком 1 рік та з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що харків’янин заробляв на життя шахрайством. Розуміючи, що серед населення є великий попит на генератори, чоловік з травня 2024 року розміщував в інтернеті оголошення щодо продажу товару, якого насправді не мав у наявності.

Ділок повідомляв потенційним покупцям, що вони мають переказати йому на картку передоплату — сума коливалась від 700 до 1100 гривень. Однак одразу після зарахування грошей шахрай переставав виходити на зв’язок.

Усього шахрай встиг ошукати 14 осіб. Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости