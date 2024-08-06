Студент з Харкова продавав росіянам інформацію про українських військових

Першокурсник одного з харківських вишів через месенджер Telegram налагодив контакт з представником фсб рф та погодився на співпрацю – за гроші передавати відомості про українських військових.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Виконуючи завдання російського куратора, обвинувачений збирав інформацію про розташування особового складу Сил оборони, а також військової техніки на території Харкова. Ці дані молодик надсилав співробітнику російської спецслужби у вигляді фото та відео, ставлячи необхідні позначки на ґуглмапах.

Правоохоронці затримали зрадника під час його чергової «робочої зміни», коли він намагався приховано зафільмувати місце розташування транспортних засобів українських захисників.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 18-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

На суд молодик очікує, перебуваючи під вартою. Його судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости