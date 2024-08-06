Судитимуть жительку Харківщини, яка працювала в окупаційній адміністрації у Вовчанську
Жителька Вовчанська під час окупації міста працевлаштувалась на посаду «главного специалиста отдела эксплуатации объектов ЖКХ, мониторинга хозяйственной деятельности комунальных предприятий» до так званої «ВГА».
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Колаборантка вела облік громадян та місцевих підприємств у твердому паливі, займалась узагальненням інформації та обробляла звернення жителів району.
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 50-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Жінку судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.