Судитимуть жительку Харківщини, яка працювала в окупаційній адміністрації у Вовчанську

Жителька Вовчанська під час окупації міста працевлаштувалась на посаду «главного специалиста отдела эксплуатации объектов ЖКХ, мониторинга хозяйственной деятельности комунальных предприятий» до так званої «ВГА».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборантка вела облік громадян та місцевих підприємств у твердому паливі, займалась узагальненням інформації та обробляла звернення жителів району.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 50-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Жінку судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости