Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:23
Просмотров: 67

Рятувальники ліквідували пожежу після обстрілу Куп’янська

Рятувальники ліквідували пожежу після обстрілу Куп’янська

Вдень 6 серпня ворог завдав удару по приватному сектору Куп’янська. В результаті обстрілів були пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Крім того, на території двох приватних домоволодінь сталися пожежі. Горіли житловий будинок, літня кухня та господарча споруда на загальній площі 150 кв. м.

Рятувальники, працюючи під загрозою повторних обстрілів, ліквідували загоряння та запобігли поширенню полум’я на інші житлові будинки.

Жертв серед місцевих жителів немає.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 