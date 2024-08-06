Рятувальники ліквідували пожежу після обстрілу Куп’янська

Вдень 6 серпня ворог завдав удару по приватному сектору Куп’янська. В результаті обстрілів були пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Крім того, на території двох приватних домоволодінь сталися пожежі. Горіли житловий будинок, літня кухня та господарча споруда на загальній площі 150 кв. м.

Рятувальники, працюючи під загрозою повторних обстрілів, ліквідували загоряння та запобігли поширенню полум’я на інші житлові будинки.

Жертв серед місцевих жителів немає.

Агентство Телевидения Новости