У Харкові патрульний на вихідному врятував чоловіка, який тонув у річці

У Харкові патрульний Олександр Пенський гуляв разом із дружиною та донькою неподалік міського пляжу.

Раптом він почув крики про допомогу, повідомляє патрульна поліція України.

У річці, за декілька десятків метрів до берега, поліцейський побачив чоловіка, який ледь тримався на воді.

Часу зволікати не було, тому, не роздумуючи, поліцейський кинувся у воду. Він доплив до чоловіка, обхватив його за шию та почав відтягувати до берега. Уже за декілька хвилин вони були в безпеці, розповіли у поліції.

Згодом врятований розповів, що заплив занадто далеко, але сил далі триматися на воді вже майже не залишилося.

Агентство Телевидения Новости