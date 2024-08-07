На Харківщині у власність державі повернули землі вартістю понад 3 млн гривень

Суд задовольнив позов Чугуївської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави в особі Печенізької селищної ради про витребування двох земельних ділянок площею 14 га та вартістю понад 3 млн гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Так, у 2016 році ГУ Держгеокадастру у Харківській області безоплатно передано у приватну власність двох осіб по земельній ділянці для ведення фермерського господарства, розташованих на території Чугуївського району (на той час Печенізького району) Харківської області.

Вказана передача відбулась незаконно, адже відповідні фізичні особи не мали намір займатись фермерським господарством, а лише скористались пільговою процедурою для отримання відповідних земельних ділянок безоплатно у приватну власність. Крім того, площа відповідних земельних ділянок була більше, ніж це було передбачено чинними нормами законодавства.

З урахуванням викладеного, органами прокуратури у 2019 році було пред’явлено два позови щодо скасування відповідних наказів ГУ Держгеокадастру у Харківській області та повернення земельних ділянок державі.

Вказані позови було задоволено наприкінці 2020 року та початку 2021 року.

Однак поки розглядались вказані позовні заяви у судах, розуміючи, що позовні вимоги прокуратури будуть задоволені, власники земельних ділянок – відповідачі у судових справах з метою ухилення від виконання рішення суду, яке вочевидь буде не на їх користь, уклали договір міни, відповідно до якого обмінялись відповідними ділянками.

Після набрання законної сили відповідних рішень суду та їх перегляду у касаційній інстанції Чугуївська окружна прокуратура пред’явила позов до цих фізичних осіб щодо витребування відповідних земельних ділянок на користь громади Печенізької селищної ради.

Прокуратура доводила, що відповідний договір міни укладено з метою ухилення від виконання рішення суду та, відповідно, земельні ділянки необхідно повернути у власність громади, як такі що із самого початку вибули з власності держави незаконно.

«Зазначимо, що через реформу децентралізації станом на 2016 рік такими землями розпоряджалась держава, а на теперішній час – відповідна об’єднана територіальна громада», – додали в прокуратурі.

Господарський суд Харківської області прийняв аргументи прокуратури та позов задовольнив. Після набрання рішенням суду законної сили прокуратурою будуть вжиті заходи щодо його реального виконання.

Агентство Телевидения Новости