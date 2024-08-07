Частина Харкова через профілактичні роботи на насосній станції залишиться без води

У Харкові 8 серпня з 9:00 до 17:00 буде припинено водопостачання в частині будинків. Причина – проведення планово-попереджувальних робіт на водопровідній насосній станції.

Про це повідомили в КП «Харківводоканал».

Без води залишаться будинки в частині міста, обмеженій:

пров. Класичним, вул. Клочківською, територією зоопарку, Клочківським узвозом, вул. Клочківською, пр. Науки, вул. Мінською, вул. Саржинською, вул. Ірининською, вул. Дмитра Антоненка, територією центрального парку, вул. Сумською до пров. Класичного; пров. Театральним, вул. Потебні, вул. Чорноглазівською, вул. Куликівською, територією НТУ ХПІ, вул. Труфанова, узвозом Весніна, пров. Стельмаха, 2-м в’їздом Будівельним, в’їздом Євгена Гребінки, пров. Соледарським, пров. Вугледарським, вул. Британською, вул. Тахіаташською, в’їздом Шотландським, вул. Британською, вул. Бахмутською, вул. Григорія Сковороди, територією заводу ФЕД, вул. Сумською до пров. Театрального.

Також на підприємстві нагадують харків’янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води.

Агентство Телевидения Новости