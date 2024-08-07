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Можливі заворушення: Немічев прокоментував перспективу проведення ХарківПрайд

Можливі заворушення: Немічев прокоментував перспективу проведення ХарківПрайд

Засновник спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев прокоментував перспективу проведення «маршу рівності» ХарківПрайд, який анонсували організатори з 7 по 15 серпня.

Про це Немічев написав в своєму Телеграм-каналі.

«Всі ми пам’ятаємо, які наслідки спричинив аналогічний «захід» у Києві два місяці тому. Харків не стане виключенням. Можливі масові заворушення за 20 кілометрів від лінії фронту», – йдеться в повідомленні.

На думку Немічева, масовий збір людей в місті, яке ворог обстрілює КАБами, це може призвести до сотні жертв.

«Прошу правоохоронні органи, міську та обласну владу відреагувати на ці події. Щоб уникнути жертв. Як кажуть, не на часі. А якщо хтось хоче показати рівність, то зараз є унікальна можливість підписати контракт зі Збройними Силами України», – зазначив Немічев.

Агентство Телевидения Новости

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