Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:47
Просмотров: 34

Харківська область придбала 21 шкільний автобус

Харківська область придбала 21 шкільний автобус

З початку року за програмою «Шкільний автобус» в Україні закупили 117 автобусів. Закупівлі провели через електронний каталог Prozorro Market, який адмініструє державна установа «Професійні закупівлі».

Про це повідомили в Міністерство економіки України.

Автобусів за програмою придбали:

▪️ Дніпропетровщина – 28;▪️ Запоріжжя та Миколаївщина – по 25;▪️ Харківщина – 21;▪️ Хмельниччина та Сумщина – по 7;▪️ Черкащина – 3;▪️ Одещина – 1. 

Державна програма «Шкільний автобус» реалізується у співпраці Мінекономіки та Міносвіти в рамках політики «Зроблено в Україні», яку ініціював Президент України Володимир Зеленський.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 