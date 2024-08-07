Харківська область придбала 21 шкільний автобус

З початку року за програмою «Шкільний автобус» в Україні закупили 117 автобусів. Закупівлі провели через електронний каталог Prozorro Market, який адмініструє державна установа «Професійні закупівлі».

Про це повідомили в Міністерство економіки України.

Автобусів за програмою придбали:

▪️ Дніпропетровщина – 28;▪️ Запоріжжя та Миколаївщина – по 25;▪️ Харківщина – 21;▪️ Хмельниччина та Сумщина – по 7;▪️ Черкащина – 3;▪️ Одещина – 1.

Державна програма «Шкільний автобус» реалізується у співпраці Мінекономіки та Міносвіти в рамках політики «Зроблено в Україні», яку ініціював Президент України Володимир Зеленський.

Агентство Телевидения Новости