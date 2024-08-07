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Харківська область придбала 21 шкільний автобус
З початку року за програмою «Шкільний автобус» в Україні закупили 117 автобусів. Закупівлі провели через електронний каталог Prozorro Market, який адмініструє державна установа «Професійні закупівлі».
Про це повідомили в Міністерство економіки України.
Автобусів за програмою придбали:
▪️ Дніпропетровщина – 28;▪️ Запоріжжя та Миколаївщина – по 25;▪️ Харківщина – 21;▪️ Хмельниччина та Сумщина – по 7;▪️ Черкащина – 3;▪️ Одещина – 1.
Державна програма «Шкільний автобус» реалізується у співпраці Мінекономіки та Міносвіти в рамках політики «Зроблено в Україні», яку ініціював Президент України Володимир Зеленський.