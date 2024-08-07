У Харкові встановлять низку меморіальних дошок

7 серпня виконавчий комітет Харківської міської ради підтримав рішення про встановлення низки меморіальних дошок.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Так, будуть встановлені пам’ятні знаки загиблим випускникам закладів загальної середньої освіти міста Харкова, які захищали Україну від збройної агресії рф. Для увічнення пам’яті про них на фасадах шкіл буде розміщено 15 меморіальних дошок.

Також виконком схвалив встановлення пам’ятних знаків загиблим захисникам: командиру першої штурмової групи СП «Кракен» Василю Левицькому та солдату Всеволоду Татькову на фасадах будівель, відповідно, на пр. Науки, 14 і вул. Всеволода Татькова, 13/1.

Крім того, меморіальними дошками увічнять пам’ять загиблих при виконанні службових обов’язків співробітників ДСНС Сергія Байдалінова, Владислава Логінова та Володимира Матюшенка. Пам’ятні знаки встановлять на пр. Любові Малої, 47.

Агентство Телевидения Новости