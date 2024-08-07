На Харківщині розробляють нову машину механізованого розмінування

Над розмінуванням Харківської області нині працюють 26 машин механічного розмінування. Торік на промисловій базі з залученням наукового потенціалу Харківщини було створено машину підготовки ґрунту для гуманітарного розмінування, яка пройшла польові випробування та активно застосовується піротехнічними підрозділами.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Триває робота з вдосконалення спецтехніки, збільшення їх виробництва для підсилення груп розмінування.

«Внаслідок дій російських окупантів, понад 40% території Харківської області вважаються потенційно небезпечними або замінованими. Від початку повномасштабного вторгнення на території регіону розміновано майже 25 тисяч гектар», – зазначив Олег Синєгубов.

За час розмінування обстежено 1 314 кілометрів автодоріг, 212 кілометрів залізничних колій, 3 949 кілометрів ліній електропередач, 352 кілометрів газопроводів, 26 кілометрів водогонів та 1 581 об’єкт. Виявлено та знищено 207 104 вибухонебезпечних предметів.

«Для проведення робіт на Харківщині задіяно 85 груп розмінування. Першочергово проводиться розмінування об’єктів критичної інфраструктури, таких як системи водо-, газо-, тепло-, електропостачання та основні дороги. В другу чергу проводиться розмінування закладів соціального призначення: домоволодіння громадян, медичні заклади, школи, коледжі, дитячі дошкільні заклади, вищі навчальні заклади. В третю чергу – земель сільськогосподарського призначення», – повідомив директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

Агентство Телевидения Новости