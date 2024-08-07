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Через ремонт газмереж в селі під Харковом обмежать газопостачання

Через ремонт газмереж в селі під Харковом обмежать газопостачання

В один з населених пунктів Пісочинської громади на Харківщині тимчасово призупиняється розподіл газу. Відключення газу заплановане на 9:00 14 серпня. Відновити газопостачання обіцяють вже цього ж дня о 14:00.

Про це повідомляє Харківська філія «Газмережі».

Причина – проведенням ремонтних робіт у Харківському районі.

Без газу тимчасово залишаться будинки на наступні вулиці села Надточії Пісочинської громади:

вулиця Кільцева;провулок Кільцевий.

Агентство Телевидения Новости

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