Через ремонт газмереж в селі під Харковом обмежать газопостачання

В один з населених пунктів Пісочинської громади на Харківщині тимчасово призупиняється розподіл газу. Відключення газу заплановане на 9:00 14 серпня. Відновити газопостачання обіцяють вже цього ж дня о 14:00.

Про це повідомляє Харківська філія «Газмережі».

Причина – проведенням ремонтних робіт у Харківському районі.

Без газу тимчасово залишаться будинки на наступні вулиці села Надточії Пісочинської громади:

вулиця Кільцева;провулок Кільцевий.

Агентство Телевидения Новости