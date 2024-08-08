Росія поширює фейк про підготовку до здачі Харківської області окупантам

Російські Телеграм-канали поширюють інформацію про підготовку до здачі Харківської області окупаційним російським військам. Про це, за словами рашистів, свідчить «рішення Міністерства освіти України про звільнення 10 тисяч вчителів у східних регіонах, зокрема в Харківській області, де залишиться лише 40-50 шкіл».

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України

Також, за словами роспропаганди, кількість дітей, які навчаються дистанційно, значно виросте.

За даними ЦПД, насправді зараз триває обговорення проєкту Наказу №850 щодо здобуття загальної середньої освіти в умовах воєнного стану, який планується ввести з 2025-2026 навчального року. Він передбачає скорочення мережі шкіл, але з переведенням вчителів до кадрового резерву зі збереженням зарплати.

Планується зменшення дистанційного навчання і перехід до офлайн або змішаного формату, зросте кількість дистанційних класів з українською мовою для дітей за кордоном.

«Подібними маніпуляціями ворог намагається викликати негативне ставлення до державних органів з боку українського суспільства», – зазначили в ЦПД.

Агентство Телевидения Новости