На Харківщині неможливо розпочати ремонт п’яти мостів

У Харківській області загальна протяжність автомобільних доріг місцевого значення складає 7334 кілометрів. Внаслідок дій російських окупантів повністю зруйновано 1640 км доріг, а пошкоджено – 2420 км. Водночас внаслідок бойових дій було повністю зруйновано 29 мостів. Ремонт п’яти споруд неможливо розпочати через близкість фронту.

Про це йшлося на засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України в Харківській області, повідомили в ОВА.

Завдяки співпраці Харківської ОВА з Кабінетом Міністрів України у 2023 році для відновлення доріг місцевого значення та мостових споруд з резервного фонду було виділено більш ніж пів мільярда гривень на відновлення дорожнього покриття. Цим коштом вдалося відновити покриття на основних логістичних маршрутах, звести 24 мостові переправи тощо. Ще на п’яти мостах розпочати відновлювальні роботи неможливо через наближеність до лінії зіткнення.

Відновлювальні роботи тривають і на дорогах державного значення. Забезпечено проїзд на 15 логістичних маршрутах, загальною протяжністю 1054 км, при загальній протяжності маршрутів 1821,6 км. Від початку повномасштабного вторгнення дорожніми організаціями було ліквідовано понад 540 тис. м² ямковості на мережі автомобільних доріг державного значення протяжністю 2329,9 км.

Особлива увага приділяється маршрутам цивільних та медичних логістичних маршрутів.

Агентство Телевидения Новости