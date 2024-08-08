Донька колишнього артдиректора харківського телеканалу отримала заочний вирок

У Харкові колишній художник-постановник одного з телеканалів виготовляв у себе вдома листівки із зображенням латинської літери Z та російського прапора. Виготовлені макети листівок він надсилав своїй доньці, яка проживає у Москві.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Донька колаборанта зверталась до вищого російського політичного керівництва та пропонувала «творіння» свого батька для розповсюдження серед особового складу зс рф та незаконних збройних формувань так званих лнр та днр, аби підтримати їхній «бойовий дух».

Наприкінці травня 2022 року вона отримала згоду від міністерства оборони рф на використання на безоплатній основі вказаних листівок в рамках «информационно-разъяснительной и военно-патриотической работы с личным составом Вооруженных Сил РФ».

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною 34-річну жінку за фактом колабораційної діяльності, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 КК України). Їй призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 10 років.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Строк відбуття покарання засудженою почне обчислюватись з моменту її фактичного затримання. Допоки вона ухиляється від відбування покарання, призначеного йому за вироком суду, строки давності зупиняються.

Довідково: наприкінці грудня 2022 року батька жінки було визнано винним за цією ж статтею. Йому було призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов‘язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на 10 років.

Агентство Телевидения Новости