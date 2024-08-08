У Харківській області у фермера забрали 185 га землі

Суд задовольнив позов керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області в інтересах Липецької сільської військової адміністрації до фермерського господарства про стягнення заборгованості за договорами оренди землі у сумі майже 1,2 млн гривень, дострокове розірвання договорів та повернення земельних ділянок загальною площею майже 185 га.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що у 2016 році між ГУ Держгеокадастру у Харківській області та фермерським господарством укладено 15 договорів оренди земельних ділянок.

Однак орендар, у користуванні якого перебували зазначені землі, систематично не сплачував орендну плату за користування вказаними землями, внаслідок чого за ним обліковується заборгованість. Порушення умов договорів є підставою для їх розірвання.

Господарський суд погодився з позицією прокурорів та задовольнив позов. Після набрання рішенням суду законної сили прокуратурою будуть вжиті заходи щодо його реального виконання.

Агентство Телевидения Новости