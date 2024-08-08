Поліцейський офіцер громади на Харківщині отримав службовий автомобіль

Поліцейський офіцер Старосалтівської громади на Харківщині отримав службове авто.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Сучасний транспортний засіб був придбаний за підтримки органів місцевого самоврядування.

Сертифікат на отримання автомобіля поліцейському вручили керівництво Головного управління Національної поліції в Харківській області разом з головою Старосалтівської військової адміністрації Антоном Палієм.

Основною ідеєю проєкту «Поліцейський офіцер громади» є наближення поліцейських до місцевих громад.

Новий службовий автомобіль допоможе поліцейському офіцеру громади більш оперативно та якісно виконувати службові обов’язки на території громади, реагувати на виклики громадян та надавати інші поліцейські послуги, у тому числі і ювенальні.

Агентство Телевидения Новости