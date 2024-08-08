В Україні офіційно запустили застосунок для військових Армія+

В Україні відбулася презентація мобільного застосунку для військовослужбовців Армія+, на ній президент Володимир Зеленський заявив, що мета сервісу полягає в тому, аби звільнити військових від паперової роботи.

За словами глави держави, застосунок Армія+ почне працювати вже сьогодні, повідомляє Кореспондент.

«Стартує він з базових функцій, і будемо наповнювати його новими функціями. Зокрема, одразу електронні рапорти, коли за кілька хвилин і кліків можна зробити те, що зараз займає години й дні», – сказав Зеленський.

Президент додав, що мета застосунку полягає у тому, аби звільнити армію від паперової роботи, щоб військові не витрачали свій час на «застарілу, нікому не потрібну бюрократію».

«На наступних етапах розвитку Армії+ у застосунку мають з’явитися також і інші функції, які допоможуть нашим воїнам реалізувати всі ті необхідні соціальні та комунікативні потреби», – додав глава держави.

Зеленський зазначив, що у застосунку будуть курси й навчальні програми. Також через Армію+ військові зможуть отримувати всі соціальні послуги, які надає держава.

«Медицина, медичні документи – все це має бути та буде зручним. Банкінг та кредитування. Держава створює та збільшуватиме пакет фінансових можливостей для українських воїнів. Також, зокрема, в Армії+ буде надійна комунікація між воїнами – захищені чати», – сказав президент.

Агентство Телевидения Новости