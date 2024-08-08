За крадіжки та грабежі троє мешканців Харківщини відбуватимуть покарання за ґратами

Прокурори Лозівської окружної прокуратури Харківської області довели вину 33-річного і 41-річного чоловіків.

Раніше обидва фігуранти вже притягались до кримінальної відповідальності за майнові злочини, однак це не завадило їм знову порушити закон, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

24 вересня минулого року в Лозовій чоловіки пограбували 66-річну жінку. Потерпіла сиділа на лавці біля під’їзду в той час, коли один зі зловмисників вдарив її ногою в обличчя, а другий у цей час схопив її сумки, у яких, серед іншого, знаходились готівкові кошти, мобільний телефон і документи потерпілої.

Після вчинення злочину грабіжники втекли з місця події.

Крім того, встановлено, що 33-річний чоловік раніше встиг викрасти в іншої жінки банківську картку, якою надалі розплачувався у магазинах.

Суд призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі за ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 186, а його товаришу — 7 років позбавлення волі за ч. 4 ст. 186 КК України.

Ще один засуджений раніше також мав проблеми із законом і відбував покарання за шахрайство, однак продовжив протиправну діяльність. 26-річний чоловік у травні цього року промишляв крадіжками товару з харківських магазинів. Після вчинення чергового злочину зловмисник був затриманий правоохоронцями, тож «кар’єра» крадія завершилась судовим вироком.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури Харкова чоловіку призначено покарання у виді 6 років 6 місяців позбавлення волі за ч. 4 ст. 185 та ч. 4 ст. 186 КК України.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироків.

Агентство Телевидения Новости