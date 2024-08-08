У Харкові продовжуються роботи з відновлення будинків

У житловому будинку на вул. Нескорених (вул. Героїв Праці), який був пошкоджений внаслідок обстрілу у 2022 році, тривають будівельно-відновлювальні роботи.

Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, зараз фахівці демонтують пошкоджені залізобетонні плити перекриття на покрівлі та технічному поверсі, а також зовнішні та внутрішні стіни у квартирах.

Крім того, в дев’ятиповерхівці встановлюють нові металопластикові вікна – загалом у квартирах та місцях загального користування замінять 250 одиниць.

«Після демонтажу відновимо стіни та огорожі балконів, відремонтуємо пошкоджену частину покрівлі, а саме влаштуємо там монолітні залізобетонні конструкції, покладемо руберойд, відновимо парапети»,- розповів директор департаменту Костянтин Лиска.

За його словами, після цього будівельники утеплять та пофарбують пошкоджену частину фасаду.

Агентство Телевидения Новости