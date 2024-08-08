У Харкові відбулося прощання з чиновницею міськради, яка загинула в ДТП напередодні

Церемонія прощання з багаторічним заступником директора Департаменту охорони здоровʼя Тетяною Бакаловою пройшла сьогодні, 8 серпня, в Харкові.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Тетяна Бакалова загинула внаслідок ДТП. Їй було 64 роки, з яких понад 20 вона пропрацювала у виконавчих органах Харківської міської ради.

На церемонії прощання співчуття близьким і рідним висловив міський голова Ігор Терехов.

«Я безмежно поважав Тетяну Іванівну. Вона була дуже виваженою, мудрою людиною. Пів життя віддала роботі в органах міської влади, багато знала і багато розуміла в системі охорони здоровʼя. Виховала плеяду фахівців, грамотних лікарів. Памʼятаю, як рятувала життя харківʼянам і військовим під час війни, як не побоялася взяти на себе колосальну відповідальність і віддавала всю себе роботі в ці складні часи. Світла памʼять надзвичайній людині!» – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости