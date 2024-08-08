У Харкові відкрили меморіальну дошку Миколі Болотському

Сьогодні, 8 серпня, У Харкові відбулася церемонія відкриття меморіальної дошки Миколі Болотському – колишньому ректору Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури.

Про це повідомляє міськрада.

Микола Болотський віддав 55 років роботі в Харківському національному університеті будівництва та архітектури, пройшовши шлях від доцента до ректора. Під його керівництвом були створені нові наукові та навчальні школи, відкрита підготовка фахівців з нових спеціальностей, побудовані нові корпуси вишу.

Зі словом на церемонії відкриття дошки виступив міський голова Ігор Терехов.

«Я мав честь вступити до вишу, вчитися в ньому і випуститися з нього саме за часів ректорства Миколи Степановича. З цією людиною мене повʼязує дуже добра життєва історія. Він був мудрим і серйозним керівником, видатним науковцем, моїм другом і наставником. Багато чого зробив і для мене особисто, і для нашого міста, і для нашої країни. Зокрема, створені ним технології застосовувалися при будівництві метрополітенів, в тому числі харківського. І сьогодні ми зробили дуже важливу річ, вшанувавши його пам’ять цією памʼятною дошкою», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости