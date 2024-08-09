Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини з РСЗВ

8 серпня приблизно з 19:20 до 22:45 збройні сили рф обстрілювали місто Куп’янськ Харківської області з РСЗВ. Постраждали троє мирних жителів.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

57-річну жінку та 39-річного чоловіка з пораненнями доставили до лікарні, ще один 44-річний чоловік відмовився від госпіталізації. Пошкоджено житлові будинки, гаражі, автомобілі, будівлю магазину, станцію медичної допомоги.

9 серпня близько 2:30 ворог обстріляв Золочів Богодухівського району – попередньо, з РСЗВ. Пошкоджено близько десяти житлових будинків. Без постраждалих.

Крім того, приблизно о 00:25 ворог бив по селищу Борова Ізюмського району, попередньо з РСЗВ: пошкоджено приватні домоволодіння, багатоповерховий житловий будинок, будівлю підприємства, приміщення медичного закладу, автомобілі та автобус. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Куп’янської, Богодухівської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушень законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости