Податківця з Харківщини підозрюють в у хабарі в 55 тис. доларів: експосадовець може вийти під заставу в 10 млн гривень

Колишньому в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області повідомили підозру у справі щодо одержання 55 тис. доларів неправомірної вигоди посадовими особами податкової з Харківщини. Дії чиновника кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У межах досудового розслідування встановлено, що посадова особа податкової служби підбурила представника приватного товариства надати неправомірну вигоду за сприяння в ухваленні рішення про виключення товариства з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості, а також про реєстрацію зупинених податкових накладних цього товариства.

55 тис. доларів США призначалися начальнику одного з управлінь ГУ ДПС у Харківській області та керівнику харківської податкової.

Заслухавши доводи сторін, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

За рішенням суду застава має бути внесена протягом 5 днів з моменту проголошення рішення.

Загалом у вказаному провадженні про підозру повідомлено п’яти особам:

колишньому в.о. начальника ГУ ДПС у Харківській області;начальниці відділу ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України);начальнику управління ГУ ДПС у Харківській області (ч. 4 ст. 368 КК України);працівниці відділу і підприємцю (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).

На сьогодні щодо начальниці відділу ГУ ДПС у Харківській області винесено обвинувальний вирок.

Слідство триває.

Агентство Телевидения Новости