У Вовчанську окупанти готуються до штурмів в районі агрегатного заводу та в кварталі багатоповерхівок

На Харківському напрямку окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони України. У Вовчанську ворог здійснює підготовку до проведення штурмових дій в кварталі багатоповерхової забудови та у районі агрегатного заводу.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

У ході підготовки до атаки противник залучив додатковий особовий склад загону «Шторм» 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії, провів заходи логістичного забезпечення.

В районі населеного пункту Глибоке ворог здійснював мінування місцевості. На даному напрямку задіяні підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти ТОФ.

Протягом минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Також ворог завдав одного авіаудару, використавши два КАБи.

Окупанти завдали 40 ударів дронами-камікадзе та 429 разів обстріляли позиції Сил оборони України. Від початку цієї доби триває одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

Сили оборони України продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 115 осіб.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 56 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк,1 бойова броньована машина,4 артилерійських систем,25 автомобілів,5 одиниць спеціальної техніки,20 БпЛА.

Знищено:

67 укриттів особового складу противника,1 стартовий майданчик запуску БпЛА,2 місця зберігання боєкомплекту.

Агентство Телевидения Новости