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Працював на окупантів на Харківщині: мешканцю Вовчанська «світить» 15 років за ґратами

Працював на окупантів на Харківщині: мешканцю Вовчанська «світить» 15 років за ґратами

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 51-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканець Вовчанська під час окупації міста збройними силами рф влітку 2022 року добровільно обійняв посаду «начальника отдела внутренней политики» в адміністрації держави-агресорки.

Новоспечений «керівник» допомагав загарбникам створити вертикаль незаконних органів управління на тимчасово окупованій території. Колаборант впроваджував кадрові зміни в окупаційному незаконному органі влади.

Головною задачею обвинуваченого було проведення агітаційної роботи серед місцевого населення з метою створення позитивного іміджу окупантів. Колаборант забезпечував проведення пропагандистських заходів держави-агресора рф на території Вовчанського району.

Після деокупації колаборант втік на непідконтрольні території й наразі переховується від українських правоохоронців, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Чугуївському міському суді Харківської області.

Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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