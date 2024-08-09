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На Харківщині викрито посібника окупантів: працював в окупаційній адміністрації

На Харківщині викрито посібника окупантів: працював в окупаційній адміністрації

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 23-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що під час окупації Куп’янщини збройними силами рф добровільно працевлаштувався до адміністрації держави-агресора. На початку липня 2022 року чоловік обійняв посаду «и. о. специалиста юридического отдела», про що було видано відповідний наказ.

Колаборант займався складанням службової документації відповідно до законодавства держави-агресорки, а також готував проєкти відповідей на звернення громадян з юридичних питань за підписом так званого «и. о. главы Временной гражданской администрации Купянского района».

Агентство Телевидения Новости

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