Довічне позбавлення волі: у Харкові засуджено колишнього поліцейського

За принципової позиції Харківської обласної прокуратури суд апеляційної інстанції залишив у силі вирок Дзержинського районного суду Харкова, яким колишнього поліцейського визнано винним у державній зраді та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 111 КК України, ч. 1 ст. 263 КК України).

Йому призначено максимально можливе покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Нагадаємо, це перший вирок у Харківській області, в якому правоохоронця заслужено до довічного увʼязнення, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що на початку повномасштабного вторгнення рф з оперуповноваженим 3-ого відділу управління оперативної служби ГУНП в Харківській області звʼязався його брат.

Родич фігуранта — діючий співробітник фсб рф у бєлгородській області. Він поставив поліцейському завдання передавати розвідувальні дані щодо місць дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ, місць знаходження представників правоохоронних органів, блокпостів у Харкові та Харківській області, переміщення військової техніки тощо. Поліцейський погодився на це.

Використовуючи свої професійні навички, він приховано фотографував вказані обʼєкти з геолокаціями та направляв брату з фсб через месенджер «Телеграм». Серед будівель, які сфотографував зрадник, були торговельний центр у Харкові та обласне управління СБУ.

У травні 2022 року правоохоронці затримали зрадника у Харківському районі. У його службовій машині виявили незареєстровану зброю.

Чоловіка було звільнено з Національної поліції України.

У судовому засіданні держзрадник свою вину не визнав та додав, що «він нічого не робив».

Вироком суду першої інстанції експравоохоронцю призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Не погодившись з вказаним вироком, сторона захисту оскаржила його в апеляційному порядку.

Колегія суддів Харківського апеляційного суду, погодившись з доводами сторони обвинувачення, постановила ухвалу, якою відмовлено у задоволенні зазначеної апеляційної скарги. Вирок набрав законної сили.

Агентство Телевидения Новости