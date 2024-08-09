На Харківщині триває евакуація цивільного населення з прифронтових населених пунктів

Загалом від 2 вересня 2022 року з деокупованих територій було евакуйовано понад 44 тисячі людей. З них – 5177 дітей та 1246 осіб з інвалідністю.

Про це повідомляє ХОВА.

«На даний час евакуація проводиться до Закарпатської області, шляхом виділення одного вагону в поїзді для безоплатного перевезення громадян за маршрутом Харків-Мукачево. Для безоплатного перевезення громадян 2 серпня за попередньою домовленістю з Закарпатською ОВА, потягом було евакуйовано до Мукачева з наступним поселенням 9 осіб, у тому числі одна дитина, які до цього були евакуйовані з небезпечних районів Харківської області та тимчасово мешкали в обласному центрі. Робота з евакуацією продовжується», – зазначив директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

Крім того, для проведення евакуаційних заходів, залучено близько 24 волонтерських організацій. Нині за допомогою волонтерів проводиться евакуація з Липецької, Циркунівської, Дергачівської, Золочівської, Старосалтівської, Вовчанської громад та з Куп’янського району.

Від початку року з боку благодійного сектору було евакуйовано 5835 осіб. Після ускладнення ситуації на Вовчанському напрямку від 10 травня, евакуйовано понад 4800 осіб.

Евакуації підлягають 186 дітей із прифронтових та прикордонних населених пунктів, із них 144 дитини з їх батьками або опікунами вже евакуйовані до більш безпечних районів області. Потребують евакуації ще 42 дитини з Золочівської та Вовчанської тергромад.

Агентство Телевидения Новости