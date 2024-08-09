ДБР повідомило про підозру двом перебіжчикам з Вовчанська

Працівники ДБР повідомили про підозру експрацівниці правоохоронного органу з міста Вовчанськ Харківської області, яка після захоплення міста росіянами підписала трудовий договір з місцевою окупаційною владою.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

Жінка працевлаштувалась інспектором карального органу. Під час роботи виконувала всі незаконні вказівки загарбників, допомагала їм патрулювати вулиці. На початку окупації активно закликала своїх колег складати зброю та поповнювати ряди окупантів. Підозрювана втекла з Вовчанська під час його звільнення.

Вона підозрюється у державній зраді та у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). За скоєне їй загрожує довічне позбавлення волі.

Також про підозру повідомлено колишньому заступнику начальника Чугуївського районного відділу Держустанови «Центр пробації».

Чоловік так само працював на росіян у Вовчанську. Його призначили черговим в ізоляторі, у якому тримали затриманих українців. Також він разом з військовими РФ вишукував місцевих мешканців з проукраїнською позицією. Фігурант втік до рф теж під час деокупації міста.

Він підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости