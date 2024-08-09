Оновлено графік відключень світла по Харкову та області з 10 по 16 серпня

Наразі ситуація в Об’єднаній енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік погодинних відключень (ГПВ).

Про це повідомляє Харківобленерго.

У разі необхідності ГПВ може бути уведений за розпорядженням НЕК «Укренерго», наголошують енергетики.

При зміні ситуації – про застосування заходів обмеження електропостачання в Харкові та Харківській області буде додатково повідомлено.

Агентство Телевидения Новости