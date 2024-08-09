Намагався побудувати кар’єру правоохоронця при окупантах: на Харківщині викрито чоловіка

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 29-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканець села Красне Перше Дворічанської ОТГ під час захоплення Куп’янщини збройними силами рф вирішив будувати кар’єру «правоохоронця» при окупантах. Написавши відповідну заяву та подавши необхідний пакет документів, чоловік обійняв посаду «полицейского группы конвойной службы Управления внутренних дел» так званої «ВГА Харьковской области».

Колаборант забезпечував пропускний режим до будівлі фейкового правоохоронного органу, а також здійснював конвоювання незаконно затриманих осіб.

Після деокупації підозрюваний втік і наразі переховується від слідства. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Агентство Телевидения Новости