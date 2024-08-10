Поліція затримала харків’янина, який у місті Зміїв вкрав автомобіль

До відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від 67-річного мешканця міста Зміїв про те, що невідома особа заволоділа його автомобілем «ВАЗ-21093».

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У результаті проведених оперативно-розшукових заходів співробітники сектору кримінальної поліції встановили особу порушника та місцезнаходження викраденого транспортного засобу. Зловмисником виявився раніше судимий 54-річний мешканець Харкова.

Чоловік попросив потерпілого довезти його до ставка. На березі він попрямував до вагончика, а за декілька хвилин повернувся із шампуром та став погрожувати водієві.

Потерпілий відбіг від автомобіля, а нападник тим часом сів до автівки та поїхав до Харкова. Вже за кілька годин правоохоронці затримали його на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Південнопроектної.

Автомобіль вилучили та повернули власнику.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости