На Харківському та Куп’янському напрямках окупанти атакували 15 разів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок вечір 13 серпня. 902 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням семи ракет, а також 67 авіаударів, скинувши 96 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4400 обстрілів, з них 123 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Запсілля, Могриця, Великий Прикіл, Вільшанка, Сінне, Велика Рибиця, Партизанське, Юнаківка, Локня, Вакалівщина, Глухів, Покровка, Веселівка, Манухівка, Грунівка Сумської області; Нововодяне Луганської області; Торецьк, Неліпівка, Нью-Йорк, Диліївка, Дружба, Олександропіль, Новодонецьке, Мирноград, Водяне Донецької області; Гуляйполе Запорізької області; Бургунка Херсонської області.

На Харківському напрямку точилися три бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку відбулося 12 боєзіткнень, зокрема, біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости