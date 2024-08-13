Три населені пункти під Харковом до завтра залишаться без газу
Тимчасово призупиняється розподіл газу у три населені пункти Харківського району. Причина – проведення ремонтних робіт. Час відключення – 13 серпня 10:00.
Про це повідомляє Харківська філія «Газмережі».
Газопостачання буде тимчасово припинене у наступних населених пунктах:
селище Рогань;село Мала Рогань;село Докучаєвське.
Дата та час припинення газопостачання: 13 серпня з 10:00 години.
Відновлення подачі енергоносія планується розпочати завтра, 14 серпня, з 09:00 години.
Харківська філія «Газмережі» просить клієнтів забезпечити доступ працівникам компанії до газових приладів у будинках для безпечного відновлення газопостачання після завершення ремонтних робіт.