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Три населені пункти під Харковом до завтра залишаться без газу

Три населені пункти під Харковом до завтра залишаться без газу

Тимчасово призупиняється розподіл газу у три населені пункти Харківського району. Причина – проведення ремонтних робіт. Час відключення – 13 серпня 10:00.

Про це повідомляє Харківська філія «Газмережі».

Газопостачання буде тимчасово припинене у наступних населених пунктах:

селище Рогань;село Мала Рогань;село Докучаєвське.

Дата та час припинення газопостачання: 13 серпня з 10:00 години.

Відновлення подачі енергоносія планується розпочати завтра, 14 серпня, з 09:00 години.

Харківська філія «Газмережі» просить клієнтів забезпечити доступ працівникам компанії до газових приладів у будинках для безпечного відновлення газопостачання після завершення ремонтних робіт.

Агентство Телевидения Новости

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