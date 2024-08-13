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У Харківському районі вандали зіпсували фасад ліцею

У Харківському районі вандали зіпсували фасад ліцею

На Харківщині група невідомих людей вчинила акт вандалізму на території Дергачівського ліцею №2: відірвали частину облицювання фасаду будівлі закладу, а також залишили після себе купу сміття, зокрема пляшок та бляшанок з-під алкогольних напоїв.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За інформацією, отриманою від працівників ліцею, подібні ситуації трапляються вже не вперше.

«Заява до поліції вже написана і зараз правоохоронці активно займаються пошуком усіх причетних. Батьків прошу вас слідкувати за тим, чим займаються ваші діти, де, як і з ким вони проводять вільний час, особливо в вечері», – зазначив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости

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