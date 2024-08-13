Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:39
Просмотров: 75

Троє дорослих та четверо дітей постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Троє дорослих та четверо дітей постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби вибухи лунали в Чугуївському, Богодухівському, Ізюмському та Куп’янському районах Харківської області. Армія рф обстрілювала житлові будинки, постраждали троє дорослих цивільних та четверо дітей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

13 серпня 4:30 селище Золочів Богодухівського району: в результаті обстрілу з РСЗВ були пошкоджені вікна, фасади будинків та електромережі.

19:26 Богодухів: за межами Гутянського лісництва внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка.

18:41 Богодухів: на відкритій території внаслідок обстрілу горіла трава. Пошкоджено скління вікон та покрівлі 23 приватних будинків. Постраждала 75-річна жінка, а також у чотирьох дітей віком від кількох місяців до 11 років діагностували гостру реакцію на стрес.

18:41 с. Москаленки Богодухівського району: внаслідок обстрілу горіла зруйнована господарча споруда та паркан.

18:30 с. Заброди Богодухівського району: внаслідок ракетного обстрілу постраждала 49-річна жінка.

16:55 с. Кіндрашівка Куп’янського району: внаслідок обстрілу горіла трава.

14:16 с. Піски-Радьківські Ізюмського району: внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка.

11:20 Вовчанськ: внаслідок влучання FPV-дрона зазнав поранень 72-річний чоловік.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 