Троє дорослих та четверо дітей постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби вибухи лунали в Чугуївському, Богодухівському, Ізюмському та Куп’янському районах Харківської області. Армія рф обстрілювала житлові будинки, постраждали троє дорослих цивільних та четверо дітей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

13 серпня 4:30 селище Золочів Богодухівського району: в результаті обстрілу з РСЗВ були пошкоджені вікна, фасади будинків та електромережі.

19:26 Богодухів: за межами Гутянського лісництва внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка.

18:41 Богодухів: на відкритій території внаслідок обстрілу горіла трава. Пошкоджено скління вікон та покрівлі 23 приватних будинків. Постраждала 75-річна жінка, а також у чотирьох дітей віком від кількох місяців до 11 років діагностували гостру реакцію на стрес.

18:41 с. Москаленки Богодухівського району: внаслідок обстрілу горіла зруйнована господарча споруда та паркан.

18:30 с. Заброди Богодухівського району: внаслідок ракетного обстрілу постраждала 49-річна жінка.

16:55 с. Кіндрашівка Куп’янського району: внаслідок обстрілу горіла трава.

14:16 с. Піски-Радьківські Ізюмського району: внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка.

11:20 Вовчанськ: внаслідок влучання FPV-дрона зазнав поранень 72-річний чоловік.

Агентство Телевидения Новости