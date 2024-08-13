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Електрик з регулярно обстрілюваного села на Харківщині схвалював дії рф: чоловіку загрожує 8 років

Електрик з регулярно обстрілюваного села на Харківщині схвалював дії рф: чоловіку загрожує 8 років

Прихильник загарбницької політики кремля, електрик з села Моначинівка Харківської області, активно підтримував ворога. 30-річний чоловік був активним учасником антиукраїнських чатів у Телеграмі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Обвинувачений писав, що бажає військовослужбовцям рф «силы» і стверджував, що він і сам «русский». Також шанувальник так званої «СВО» висловлював сподівання, що йому вдасться «выбраться, но не в сторону Украины».

Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили чоловіка. Протиправний характер його дописів підтверджено висновком судової психолого-лінгвістичної експертизи мовлення.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного чоловіка за фактом визнання правомірною збройної агресії рф проти України, тимчасової окупації частини території України з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Обвинувальний акт направлено до Червонозаводського районного суду м. Харкова. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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