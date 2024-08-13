Дистанційне мінування та удар дроном: на Харківщині нацгвардійці нищать окупантів

Нацгвардійці 5-ї Слобожанської бригади на Харківському напрямку за допомогою дрона замінували шипами дороги між розташуванням ворога та одним з окупованих селищ.

Про це повідомили в 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Той же розрахунок доповнив блокування під’їзного шляху, здійснивши його мінування.

На встановленій Слобожанськими гвардійцями міні підірвався вантажний автомобіль (попередньо, «Урал»), що віз окупантам зброю та харчі. Частково зруйнований автомобіль ворог спромігся дотягнув до в’їзду на свої позиції, де намагався ремонтувати автівку.

Втім, Слобожанські гвардійці за допомогою дрона Mavic 3 виявили пошкоджений автомобіль та, використавши ударний fpv-дрон, завдали удару по автомобілю кумулятивним боєприпасом.

«Ворог намагався загасити палаючу вантажівку, але горіння було настільки інтенсивним, що йому це не вдалося. Вантажний автомобіль окупантів згорів разом з вантажем», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости