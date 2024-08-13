У прикордонній громаді на Харківщині суттєво посилили комендантську годину

Змінено час комендантської години для деяких населених пунктів Золочівської громади: з 12 серпня перебувати на вулицях без перепустки заборонено з 17:00 до 9:00.

Про це повідомили в Золочівській міській раді.

Змінено тривалість комендантської години в наступних населених пунктах:

с. Леміщине, с. Морозова Долина, с. Гур’їв, с. Відродженівське, с. Лютівка,с. Рясне, с. Тимофіївка, с. Олександрівка, с. Завадське,с. Широкий Яр, с. Скорики, с. Івашки, с. Перовське, станція Одноробівка, с. Басове, с. Муравське, с. Одноробівка, с. Стогнії, с. Цилюрики, с. Ковалі, с. Постольне, с. Андріївка, с. Гресі,с. Петрівка, с. Сотницький Козачок, с. Гур’їв Козачок,с. Баранівка, с. Костянтинівка, с. Окіп, с. Зоря, с. Уди, с. Соснівка, с. Турове, с. Макарове.

Під час дії комендантської години забороняється перебування громадян у встановлений період доби на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також рух транспортних засобів, з дотриманням спеціального режиму світломаскування.

Комендантська година встановлена відповідно до наказу начальника Богодухівської районної військової адміністрації. Такий час комендантської години триватиме до окремого наказу про його скасування.

Агентство Телевидения Новости