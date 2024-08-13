Кривава вечірка на Салтівці: харків’янин, який намагався вбити чотирьох людей, отримав вирок

У Харкові в одній з квартир по вулиці Гвардійців Широнінців зібралась компанія з декількох родичів та знайомих. Компанія вживала алкогольні напої, один з учасників застілля напав з ножем на товаришів по пляшці. Чотирьом пораненим вдалося вижити, зловмисник отримав вирок.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Події розгорталися 5 грудня 2022 року. Обвинувачений висунув претензію співмешканці свого дядька з приводу вартості квартири — частка цього приміщення належала зловмиснику. Поки він відбував покарання за ґратами, квартиру було продано — на думку обвинуваченого, за заниженою ціною. Під час конфлікту чоловік і потерпіла вдвох знаходились у кухні, тож він схопив ніж і вдарив ним жінку спочатку в обличчя, а потім декілька разів у область шиї. Потерпіла втратила свідомість, тому чоловік вирішив, що вона вмерла.

Розуміючи, що інші присутні в квартирі можуть свідчити проти нього, зловмисник увійшов у кімнату, де перебували інші гості, частина з яких уже лягла спати. Обвинувачений тим же ножем став завдавати ударів по тулубах трьох інших потерпілих, але після одного з ударів лезо ножа відламалось від ручки. Побачивши це, зловмисник втік з місця події, але вже за декілька годин був затриманий правоохоронцями.

Завдяки вчасно наданій медичній допомозі усі потерпілі вижили.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 28-річного чоловіка за фактом замахів на вбивство декількох осіб, у тому числі з метою приховання злочину (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 15, п. 1, 9, 13 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років 1 місяця позбавлення волі.

Прокурори довели, що харків’янин, який раніше притягався до кримінальної відповідальності, після відбуття покарання вчинив низку нових злочинів.

Обвинувальний вирок виніс Московський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости