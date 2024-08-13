Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу

Минулої доби окупанти завдавали удари по населених пунктах Богодухівського та Чугуївського районів Харківської області. 12 серпня поліцейські здійснили 13 оглядів місць подій.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

12 серпня відбувся масований обстріл міста Богодухів та прилеглих населених пунктів. Виявлено шість влучань ворожих боєприпасів. Пошкоджені та зруйновані щонайменше 25 приватних домоволодінь, господарчі споруди, горіла хвойна підстилка. За медичною допомогою звернулись сім людей, з них чотири дитини.

Внаслідок атаки FPV-дроном у місті Вовчанськ дістав поранення цивільний чоловік.

По селу Піски-Радьківські окупанти вдарили з РСЗВ. Внаслідок обстрілу загорілася лісова підстилка.

13 серпня по селищу Золочів військові рф завдали удари з РСЗВ «Ураган». Пошкоджені два приватних будинки, лінії електромереж.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 12 серпня поліцейські вивезли з Вовчанської та Золочівської громад 26 людей, у тому числі 13 дітей. Всі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102.

Агентство Телевидения Новости