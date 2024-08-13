Посилена комендантська година діє для понад 200 населених пунктів Харківщини, – Синєгубов

Для 201 населеного пункту Харківщини віднині діє продовжена комендантська година – з 17:00 до 09:00. Рішення ухвалене для забезпечення ефективної роботи Сил оборони, а також для безпеки цивільних, адже на цих фронтових прикордонних територіях вкрай небезпечно проживати.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Йдеться про 11 населених пунктів Ізюмського району, 37 населених пунктів Чугуївського району, 41 населений пункт Харківського, 42 населені пункти Богодухівського та 73 населені пункти Куп’янського районів.

Усього із 10 травня із Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп‘янського районів евакуйовано майже 14 тисяч людей, із них тисяча дітей.

За минулу добу евакуйовано 55 людей: 46 дорослих та дев’ятеро дітей.

Агентство Телевидения Новости