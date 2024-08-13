Обіймав керівні посади в окупаційній поліції на Харківщині: чоловіку оголошено підозру

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому поліцейському за фактами державної зради та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, на початку травня 2022 року, коли селище Дворічна Купʼянського району перебувало під контролем зс рф, діючий поліцейський обрав для себе шлях працювати на ворога.

Він виконував всі вказівки окупантів, здійснюючи функції у незаконному правоохоронному органі, а саме: погоджував постанови про відмову у порушенні кримінальних справ, складав та особисто підписував стройові записки та постанови про продовження строків прийняття рішення. Всі «рішення» зрадник оформлював відповідно до російського законодавства.

5 липня 2022 року він офіційно зайняв посаду «исполняющего обязанности начальника отделения по раскрытию преступлений против личности» в «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Надалі підозрюваний вже став «начальником отдела уголовного розыска Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)».

Щомісячно колаборант отримував заробітну плату в розмірі від 60 до 70 тисяч російських рублів.

Під час контрнаступу ЗСУ фігурант разом з окупантами втік на територію рф. Нині вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Агентство Телевидения Новости