Вулицями Харкова бігають лисиці: як вберегтися від можливого зараження сказом

У Харкові останнім часом збільшилася кількість лисиць.

Про це повідомляє міськрада.

Під час дії воєнного стану в Харківській області заборонений санітарний відстріл лисиць для регулювання чисельності поголів’я. Тому кількість цих диких тварин зросла, і вони виходять у місто в пошуках їжі.

В Україні ситуація зі сказом напружена, але теж контрольована.

Розростання міст виштовхує тварин з природного середовища, яке все більше скорочується, і змушує їх жити поряд з людьми. Тому, якщо ви побачили на вулицях Харкова лисицю, не варто вимагати її вилову в міських служб (тим паче, що жодна з них не має на це повноважень).

Однак, щоб вберегтися від можливого зараження сказом (лисиця є головним поширювачем цього вірусу в природі), необхідно дотримуватися наступних правил:

Не наближайтеся до тварини та не підгодовуйте її.Закривайте кришками сміттєві баки, в яких лисиці часто шукають собі їжу.Не провокуйте тварину на агресію. Не лякайте її, не махайте палицею, не кидайте каміння.

У випадку нанесення укусів дикою твариною, потрібно негайно звернутися до травмпункту медичної установи. Також ветеринари нагадують про обов’язкове щорічне щеплення домашніх тварин проти сказу – єдиний захист від цієї невиліковної хвороби.

Агентство Телевидения Новости