У Харкові почастішали випадки крадіжок лічильників тепла

Перед початком опалювального сезону почастішали випадки крадіжок обладнання КП «Харківські теплові мережі».

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Здебільшого зловмисники крадуть лічильники тепла, встановлені у підвалах багатоповерхівок. Щоб отримати кілька сотень гривень, вони розбирають високотехнологічне обладнання, чим псують прилад вартістю 25 тис. грн.

Зокрема, в Індустріальному районі зловмисник залишив без приладів обліку одразу шість будинків. За словами заступника начальника служби безпеки та режиму КП «ХТМ» Артема Коваленка, збитки, завдані підприємству внаслідок цієї крадіжки, склали понад 150 тис. грн. Подібні випадки були зафіксовані й в інших районах.

Особи всіх зловмисників вже встановлені. Їм інкримінують скоєння крадіжки в умовах воєнного стану, за що передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

Агентство Телевидения Новости